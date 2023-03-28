МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. ВТБ разместил по закрытой подписке обыкновенные акции в рамках допэмиссии на сумму почти 149 миллиардов рублей, говорится в материалах банка. Некоторым банкам нужна докапитализация, заявила Набиуллина

Об этой допэмиссии, проводимой в пользу России в лице Росимущества и Минфина, ВТБ объявил зимой. Акции должны быть оплачены акциями крымского РНКБ (его рыночная стоимость оценивается почти в 50 миллиардов рублей) и требованиями по договору о размещении 100 миллиардов рублей из ФНБ на субординированный депозит в ВТБ. Цена размещения — 0,017 рубля за бумагу.

"Количество фактически размещенных ценных бумаг: 8 743 250 481 071 (Восемь триллионов семьсот сорок три миллиарда двести пятьдесят миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча семьдесят одна) штука", — говорится в сообщении.

Это составляет почти 29% от общего количества ценных бумаг данной допэмиссии. На прошлой неделе банк сообщал, что ВТБ разместил 55,5 миллиарда дополнительных акций из первой допэмиссии по закрытой подписке среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций и привлек таким образом около 1 миллиарда рублей.

Кроме того, на прошлой неделе ВТБ раскрыл параметры второй допэмиссии – уже рыночной. По открытой подписке планируется разместить 93 триллиона обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

В начале февраля глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что банк рассчитывает привлечь в капитал первого уровня не менее 270 миллиардов рублей за счет допэмиссии, проведенной в два этапа. Он говорил, что во втором квартале планируется разместить акции на открытом рынке, и банк уже собрал предварительные заявки почти на 120 миллиардов рублей.