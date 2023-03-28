МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги вторника незначительным повышением на фоне стремления части инвесторов зафиксировать прибыль после роста в понедельник, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. Российский рынок акций поднялся в основную сессию

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 0,06%, до 2442,19 пункта, долларовый РТС снизился на 0,21%, до 999,83 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара на 0,33%, до 76,93 рубля. При этом по итогам сессии понедельника индекс Мосбиржи повысился на 2,06%, до 2440,68 пункта, РТС — на 2,47%, до 1001,94 пункта

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия.

Майский фьючерс на нефть марки Brent к 19.24 мск повышался на 0,95%, до 78,5 доллара.

"Российский рынок акций во вторник торговался разнонаправленно… Импульс роста нефтяных котировок затормозился, однако Brent сохраняет шансы на покорение отметки в 80 долларов. Слабость рубля выступила фактором поддержки акций экспортеров. При этом давление на индекс могло оказать желание части инвесторов зафиксировать спекулятивную прибыль после уверенного подъема на старте недели", — говорит инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Сильнее всего подорожали обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (+4,61% и +1,96%), акции "Юнипро" (+2,58%), НМТП (+2,31%), МКБ (+1,24%) и расписки Polymetal (+1,06%).

В лидерах снижения оказались бумаги Globaltrans (-1,97%), "Аэрофлота" (-1,92%), снижающиеся после роста почти на 10% в понедельник, "Новатэка" (-1,21%), ММК (-0,91%), "Газпрома" (-0,84%) и НЛМК (-0,78%).

"Российский рынок после роста в начале недели перешел к консолидации. В лидерах снижения выступал нефтегазовый сектор на фоне продолжающейся коррекции газовых цен в США… В лидерах роста оказались акции "Мечела" после повышения рекомендации от инвестиционных домов", — отмечает руководитель отдела по управлению акциями УК "Ингосстрах-Инвестиции" Александр Дорожкин.

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшие перспективы нашего рынка зависят от динамики сырьевых цен, курса рубля и изменений внешнего фона… Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 29 марта – 2410-2510 пунктов", — оценивает Бахтин.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что динамика глобального рынка не располагает к существенному росту российских акций даже на фоне выросших нефтяных котировок. В среду, по его мнению, индекс Мосбиржи может превысить 2450 пунктов, однако дальнейший рост рынка пока может быть ограниченным.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на предстоящую сессию: диапазон 2400–2500 пунктов", — заключила Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.