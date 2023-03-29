МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в среду повышается на 1%, локомотивом выступают акции металлургических компаний, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. Российский рынок акций символически снижается после позитивного старта

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.47 мск рос на 0,98%, до 2466,14 пункта, долларовый РТС — на 0,86%, до 1008,39 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent к 15.47 мск рос на 0,86%, до 78,81 доллара за баррель.

"В среду, 29 марта, к середине дня российский фондовый рынок возобновил рост, хотя день начинался довольно вяло… Индексы вытягивают вверх металлурги — акции НЛМК, "Северстали" и ММК, которые растут более чем на 3% без видимых причин. Может быть это реакция на рост внутренний цен на металлопродукцию, а может быть на подходе какая-то важная корпоративная информация", — говорит аналитик "Финама" Алексей Калачев.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

К 15.47 мск сильнее всего дорожают расписки ЦИАН (+8,93%).

"Расписки ЦИАН в среду подскочили до максимума с августа 2022 года (550 рублей) на фоне новостей об обжаловании решения о делистинге с Нью-Йоркской фондовой биржи. Котировки впоследствии отступили к 500 рублям", — отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Также повышались в цене бумаги "Эталона" (+3,77%). Ранее в среду застройщик сообщил о росте чистой прибыли по МСФО по итогам 2022 года в 4,3 раза, до 13 миллиардов рублей. При этом выручка девелопера сократилась на 8%, до 80,6 миллиарда рублей.

Кроме этого, растут бумаги "Северстали" (+3,78%), НЛМК (+3,68%), ММК (+3,12%), а также обыкновенные (+2,23%) и привилегированные (+2,05%) акции Сбербанка.

Сильнее всего снижаются акции "Юнипро" (-2,1%), НМТП (-1,13%), расписки "Русагро" (-0,75%), акции, расписки Polymetal (-0,6%) и акции "Норникеля" (-0,55%).

ПРОГНОЗЫ

Калачев отмечает, что индекс Мосбиржи замедлил рост по мере приближения к уровню 2500 пунктов, преодолеть который, по мнению аналитика, будет непросто. "Если в течение дня в открытый доступ выйдет что-то важное, рост может продолжиться. Если нет, то рынок к закрытию может отыграть назад", — считает он.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин полагает, что в случае, если внешние условия существенно не ухудшатся, то фондовый рынок может продолжить движение в район 2500 пунктов.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 29 марта: зона 2350–2480 пунктов. Актуальный коридор для РТС: 980–1010 пунктов", — заключил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.