МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос на 0,76%, следует из данных торгов. Временная остановка

Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 0,76%, до 2460,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,47%, до 1004,56 пункта.