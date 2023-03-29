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2023
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Акции на Мосбирже закрыли основную сессию в плюсе
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Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос на 0,76%, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 0,76%, до... ПРАЙМ, 29.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос на 0,76%, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 0,76%, до 2460,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,47%, до 1004,56 пункта.