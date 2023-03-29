МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по итогам торгов среды, при этом акции Сбербанка, занимающие наибольшую долю в индексе Мосбиржи, повысились почти на 2%, следует из данных торгов на Московской бирже. Акции на Мосбирже закрыли основную сессию в плюсе

Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 0,76%, до 2460,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,47%, до 1004,56 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия.

Майский фьючерс на нефть марки Brent к 19.32 мск понижался на 0,56%, до 77,7 доллара.

"Рост цен на мировом товарном рынке и позитивные локальные корпоративные новости оказывали поддержку российскому рынку", — отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, совокупно занимающие наибольшую долю в индексе Мосбиржи, выросли на 2%, до 218,32 рубля и на 1,8%, до 217,74 рубля соответственно.

"Среднесрочная цель по Сбербанку остается в районе 240 рублей, однако присутствует вероятность локальной коррекции на отметках 220 рублей", — считает аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин.

В лидерах роста оказались расписки ЦИАН (+8,84%), в течение торгов повышавшиеся до максимума с августа 2022 года на фоне сообщения компании об обжаловании решения о делистинге ее акций с Нью-Йоркской фондовой биржи. Акции "Эталона" выросли на 4,03%. Сегодня компания опубликовала отчет по МСФО по итогам 2022 года, зафиксировавший рост ее чистой прибыли в 4,3 раза, до 13 миллиардов рублей при сокращении выручки на 8%, до 80,6 миллиардов рублей.

Лучше рынка сегодня в отсутствие новостей росли акции металлургов. Бумаги НМЛК выросли на 2,96%, "Северстали" — на 2,91%, а ММК — на 2,63%.

Сильнее всего снизились акции "Юнипро" (-1,85%), расписки Polymetal (-0,96%) и "Русагро" (-0,83%), акции НМТП (-0,68%) и "Яндекса" (-0,66%).

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что бумаги "Юнипро" и НМТП корректировались после роста предыдущих дней.

ПРОГНОЗЫ

"В целом индекс Мосбиржи в четверг может продолжить постепенный рост в сторону 2500 пунктов в отсутствие снижения аппетита к риску на глобальном рынке", — считает Григорьев.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" напоминает, что ЕЦБ завтра опубликует ежемесячный отчет, а из важной экономической статистики четверга ожидается публикация данных по ВВП США за четвертый квартал 2022 года. "Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 30 марта – 2410-2510 пунктов", — отмечает эксперт.

"Мы ожидаем, что завтра индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2400–2500 пунктов", — заключает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.