МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций компании "Русснефть", следует из сообщений торговой площадки. "СПБ Биржа" прекратит торги акциями Signature Bank и SVB с 1 мая

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 30.03.2023, 17.03 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 130,7) и диапазона оценки рыночных рисков (до 147,69 рубля, эквивалентно ставке 41,25 %) ценной бумаги RNFT (РуссНфт ао)", — говорится в сообщении.

К 17.11 мск акции "Русснефти" поднимались на 18,74%, до 124,2 рубля. Максимально бумаги в ходе дня поднимались на 21,32%, до 126,9 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок), определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора сдвигаются границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя граница — вниз. Всего может быть проведено три сдвига в течение торгового дня.