МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга вырос на 0,21%, следует из данных торгов. Что будет с российским СПГ, который "забраковала" Европа

Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 0,21%, до 2465,93 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,19%, до 1006,43 пункта.