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2023
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Акции на Мосбирже закрылись в четверг ростом
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Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга вырос на 0,21%, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 0,21%, до... ПРАЙМ, 30.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга вырос на 0,21%, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 0,21%, до 2465,93 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,19%, до 1006,43 пункта.