МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги четверга сдержанным ростом, следует из данных торгов на Московской бирже. Акции на Мосбирже закрылись в четверг ростом

Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии повысился на 0,21%, до 2465,93 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,19%, до 1006,43 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent к 19.35 мск повышался на 1,24%, до 78,55 доллара.

"Индекс Мосбиржи продолжил восстановление и закрыл торговую сессию в небольшом плюсе, прибавив 0,2% за день. Рынок акций остается низколиквидным, ключевой драйвер роста – ожидания по дивидендам российских компаний по итогам 2022 года", — отмечает Игорь Козак из "ТКБ Инвестмент Партнерс".

В свою очередь, Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что позитивный фон российскому рынку акций в четверг обеспечили корпоративные новости, а также сообщения об обсуждении Банком России с регуляторами стран Евразийского экономического союза возможности взаимного допуска брокеров к торговле на биржах государств-членов ЕАЭС, что, по мнению аналитика, потенциально приведет к притоку новых инвесторов на отечественный фондовый рынок.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего выросли обыкновенные акции "Русснефти" (+19,89%).

"Обыкновенные акции "Русснефти" без фундаментальных новостей обновили максимум с февраля 2022 года. В последний раз при этом компания выплачивала дивиденды только по привилегированным бумагам, в связи с чем текущий скачок вряд ли можно назвать связанным с дивидендным фактором", — считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Также повысились акции En+ Group (+3,81%), расписки Ozon (+3,36%), акции "Алросы" (+3,05%), обыкновенные (+1,93%) и привилегированные (+1,42%) акции "Татнефти", бумаги Globaltrans (+1,54%) и "Газпром нефти " (+1,42%).

Наибольшее снижение показали акции ТМК (-1,93%), "Северстали" (-1,04%), "Юнипро" (-1,02%), НЛМК (-0,97%) и ММК (-0,84%).

По мнению Кожуховой, бумаги ТМК и сталелитейных компаний корректировались вниз после повышения предыдущих дней.

ПРОГНОЗЫ

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" полагает, что в преддверии выходных индекс Мосбиржи в пятницу покажет слабо выраженную динамику.

"Индексы Мосбиржи и РТС были стабильны и в целом сохраняют курс на район важных предыдущих пиков 2492 пункта (максимум сентября 2022 года) и 1029 пунктов соответственно (максимум этого года)", — считает Кожухова.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на сессию 31 марта: диапазон 2400–2500 пунктов", — заключает Мильчакова.