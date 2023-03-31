МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" падают на 5% после того как компания сообщила, что ее совет директоров выработал подход распределения финрезультата, по которому не предполагается выплата дивидендов за 2022 год, следует из данных торгов на Московской бирже. "Аэрофлот" решил не выплачивать дивиденды в 2022 году

К 15.51 мск бумаги компании снижаются на 4,92%, до 31,13 рубля. Максимально акции после сообщения о планах компании снижались на 6,41%, до 30,64 рубля. До сообщения — понижались почти на 2%.

Ранее в пятницу компания сообщила, что ее совет директоров выработал подход к распределению финансового результата, согласно которому выплата дивидендов по итогам прошлого года не предполагается, при этом компания сохраняет приверженность дивидендной политике и нацелена на выплату дивидендов в будущем.