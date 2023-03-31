Акции "Аэрофлота" упали на пять процентов на фоне планов компании не платить дивиденды
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Акции "Аэрофлота" падают на 5% после того как компания сообщила, что ее совет директоров выработал подход распределения финрезультата, по которому не предполагается выплата дивидендов за 2022 год, следует из данных торгов на Московской бирже.
К 15.51 мск бумаги компании снижаются на 4,92%, до 31,13 рубля. Максимально акции после сообщения о планах компании снижались на 6,41%, до 30,64 рубля. До сообщения — понижались почти на 2%.
Ранее в пятницу компания сообщила, что ее совет директоров выработал подход к распределению финансового результата, согласно которому выплата дивидендов по итогам прошлого года не предполагается, при этом компания сохраняет приверженность дивидендной политике и нацелена на выплату дивидендов в будущем.
https://1prime.ru/Stocks/20230331/840256847.html
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