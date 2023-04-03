МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно в плюсе после роста американских рынков в пятницу, свидетельствуют данные торгов. При этом аналитики видят риски для фондовых рынков в скачке цен на нефть после объявления о сокращении добычи ряда стран ОПЕК+. Фондовые индексы Европы закрылись ростом

По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,56% — до 3291,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,83%, до 2142,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,34%, до 20330 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,18% — до 2472,52 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,57%, до 7218,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,58%, до 28203,5 пункта.

Новая неделя на рынках Азии начинается преимущественно ростом. Инвесторы обратили внимание на то, что по итогам пятницы фондовые индексы США выросли на 1,3-1,7%.

В понедельник трейдеры также оценивают новости нефтяного рынка. В воскресенье ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении добычи нефти, сверх своих уже существующих квот. Оно будет реализовано с мая по конец 2023 года и в сумме составляет более 1,1 миллиона баррелей в сутки. На этом фоне цены на нефть подскакивают более чем на 5%. По словам аналитиков, это может вызвать на рынках новую волну опасений относительно инфляции.

"Для инвесторов это может стать сильным разочарованием… Сокращение добычи ОПЕК+ является еще одним напоминанием того, что "джинн" инфляции еще не вернулся в бутылку", — цитирует агентство Bloomberg главного рыночного стратега Lazard Ltd Рональда Темпла (Ronald Temple).