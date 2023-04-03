МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Московская биржа третий раз за сегодня повышает границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций автомобильной компании "Соллерс", подорожавших сразу в полтора раза, следует из сообщений торговой площадки. Фондовые индексы АТР выросли после публикации статистики

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 03.04.2023, 12.47 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 381,5) и диапазона оценки рыночных рисков (до 440,277 рубля, эквивалентно ставке 87,5%) ценной бумаги SVAV (СОЛЛЕРС)", — говорится в сообщении.

На 12.52 мск акции "Соллерса" подскакивают в цене уже на 47%, до 346 рублей.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок), определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора сдвигаются границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя граница — вниз. Всего может быть проведено три сдвига в течение торгового дня.