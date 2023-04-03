МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжил утренний рост во второй половине понедельника на фоне существенно растущих цен на нефть, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. Курсы доллара и евро на Мосбирже достигли максимумов впервые за год

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.53 мск повышается на 1,12%, до 2478,21 пункта (в ходе торгов максимально поднимался на 1,26% — до 2481,59 пункта, максимума с сентября прошлого года), долларовый РТС снижается на 0,35%, до 993,3 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара на 1,29%, до 78,6 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent к 15.53 мск подскакивал на 5,73%, до 84,47 доллара.

"Неожиданное, но очень своевременное решение ряда стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 1,16 миллиона баррелей в сутки, что в совокупности с октябрьским снижением составляет 3,66 миллиона баррелей в сутки или 3,7% мирового спроса, вернуло котировки нефти на уровни начала марта. Мы полагаем, что это не предел, и ожидаем тестирования уровней 86-88 долларов за баррель на этой неделе", — говорит Александр Фетисов из Россельхозбанка.

Именно с повышением цен на нефть связывает рост отечественного рынка акций в понедельник аналитик "Финама" Игорь Додонов.

"Российские фондовые индексы возобновили подъем в понедельник, при этом драйвером роста стал резкий скачок цен на нефть на сообщениях о том, что Саудовская Аравия, РФ и ряд других стран ОПЕК+ приняли решение о добровольном дополнительном сокращении добычи… Помимо этого, поддержку отечественным акциям оказывают сохраняющийся общий позитивный настрой на мировых фондовых площадках, а также отсутствие негативных новостей с геополитического фронта", — отмечает он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Локомотивом роста к 15.53 мск оказались бумаги нефтегазового сектора. ЦБ предложил ограничить применение многоголосых акций

Бумаги "Роснефти" дорожают на 3,26%, "Лукойла" – на 3,05%, обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" – на 2,74%, обыкновенные акции "Татнефти" – на 2,62%, привилегированные – на 2,44%. Также повысились в цене акции "Новатэка" – на 1,66%.

Сильнее всего, в свою очередь, в отсутствие корпоративных новостей растут бумаги "Соллерса", подскочившие на 37,87%. Также существенный рост показывают акции "Белуги" (+6,37%) и ВТБ (+4,88%).

"Акции ВТБ в начале недели подскочили на фоне планов банка 5 апреля раскрыть отчетность по РСБУ и представить ключевые показатели по МСФО за 2022 год, а также опубликовать предварительные итоги деятельности за январь-февраль 2023 года", — отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Снижаются бумаги "Фосагро" (-3,33%), "Самолета" (-1,05%), En+ Group (-0,81%), "Русала" (-0,66%) и X5 Retail Group (-0,38%).

ПРОГНОЗЫ

"Сегодняшнюю сессию российские акции имеют все шансы завершить в плюсе. В то же время индекс Мосбиржи близок к важному уровню 2500 пунктов, преодолеть который без каких-то значимых новых драйверов будет сложно. Поэтому нельзя исключать перехода рынка к консолидации в ближайшие дни или даже формирования коррекции", — считает Додонов.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие сессии 3 апреля: зона 2400–2500 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 980–1010 пунктов", — заключает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.