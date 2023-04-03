МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Акции ВТБ усилили рост и обновили максимум с 20 сентября 2022 года, поднявшись на 9,82% в ожидании финотчетностей за 2022 год, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика.

К 17.13 мск акции ВТБ росли на 9,32%, до 1,983 копейки, бумаги банка уже максимально поднимались на 9,82%, до 1,988 копейки – максимума с 20 сентября 2022 года. При этом индекс Мосбиржи растет на 1,29%.

"В лидерах роста оказались акции… ВТБ, который сообщил о планах 5 апреля раскрыть отчетность по РСБУ и ряд показателей по МСФО", — отмечает Игорь Додонов из "Финама".

"Впрочем, надежды инвесторов больше связаны с ориентирами на текущий год. Еще в марте глава ВТБ Андрей Костин заявлял о том, что в первом квартале прибыль будет рекордной", — добавляет Андрей Кочетков из "Открытие Research".