Российский рынок акций во вторник вырос на 0,29 процента
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника вырос на 0,29%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов повысился на 0,29%, до 2480,45 пункта, долларовый РТС снизился на 0,54%, до 983,46 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара на 0,93%, до 79,48 рубля.
https://1prime.ru/Stocks/20230404/840284678.html
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