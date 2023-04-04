МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника вырос на 0,29%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет на старте торгов вторника

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов повысился на 0,29%, до 2480,45 пункта, долларовый РТС снизился на 0,54%, до 983,46 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара на 0,93%, до 79,48 рубля.