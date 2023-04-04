МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций вырос, обновив в ходе торгов максимумы с апреля прошлого года, на фоне заметного роста бумаг нефтегазового сектора, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. Российский рынок акций вырос во вторник

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов повысился на 0,29%, до 2480,45 пункта, долларовый РТС снизился на 0,54%, до 983,46 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара на 0,99%, до 79,52 рубля. Максимально в ходе торгов индекс Мосбиржи повышался на 1,54%, до 2511,49 пункта, РТС – на 1,26%, до 1001,28 пункта. Индекс Мосбиржи в ходе торгов достигал максимумов с апреля прошлого года.

С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent к 20.15 мск снижался на 0,49%, до 84,51 доллара.

"Российский рынок акций во вторник продолжил движение вверх, индекс Мосбиржи протестировал значения выше 2500 пунктов. Локомотивами подъема стали бумаги нефтяников, занимающие высокую долю в индексе. Для них сложилось очень благоприятное сочетание факторов – выраженная слабость рубля и рост мировых цен на сырье. Отметим также в целом позитивные общерыночные настроения", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Рост российского рынка акций вторую сессию подряд обеспечили бумаги нефтегазовой отрасли.

Так привилегированные акции "Транснефти" выросли на 6,01%, привилегированные акции "Сургутнефтегаза" – на 5,52%. При этом обыкновенные акции компании подорожали на 2,79%. Также повысились в цене бумаги "Новатэка" (+2,31%), "Газпрома" (+1,03%) и "Лукойла" (+0,92%).

"Достигли максимума с июля прошлого года акции "Транснефти". Инвесторы считают, что компания, наряду с другими госкорпорациями, объявит о выплате дивидендов", — полагает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

Также выросли бумаги "Белуги" (+2,2%), ВТБ (+1,26%) и "Полюса" (+0,94%).

"Бумаги ВТБ дорожают в ожидании публикации отчетности по РСБУ и некоторых результатов по МСФО за 2022 год и предварительных показателей по международным стандартам за январь-февраль 2023-го", — напоминает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Он также отмечает, что рост акций "Новатэка" вызвала новость об одобрении государством покупки компанией доли Shell в проекте "Сахалин-2" за 94,8 миллиарда рублей.

Сильнее всего снизились обыкновенные (-2,53%) и привилегированные (-1,59%) акции "Мечела", расписки Ozon (-2,34%), VK (2,24%) и Globaltrans (1,96%).

ПРОГНОЗЫ

"Надеемся, что индекс Мосбиржи сможет остаться выше отметки 2488 пунктов, что станет хорошим подспорьем для дальнейшего роста. Однако отметим, что растущий импульс угасает, из-за чего рынок, вполне вероятно, в ближайшие дни перейдёт к консолидации, — чуть ниже отметки 2500 пунктов", — полагает Головинов.

Бахтин же прогнозирует, что в среду индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2420-2520 пунктов.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на предстоящую сессию: диапазон 2450–2550 пунктов, актуальный коридор для РТС: 980–1010 пунктов", — заключает Чернов.