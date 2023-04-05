МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются на сохраняющихся опасениях рецессии, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Европейские фондовые индексы закрыли торги преимущественно снижением

По состоянию на 7.30 мск южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,44% — до 2491,54 пункта, японский Nikkei 225 снижается на 1,68%, до 27812,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,09%, до 7229,8 пункта.

Биржи Китая и Гонконга закрыты в среду в связи с выходным. По итогам торгов вторника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,49% — до 3312,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,45% — до 2139,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,66%, до 20274,59 пункта.

Мировые инвесторы пристально следят за действиями центробанков и комментариями их представителей, опасаясь, что "ястребиная" политика регуляторов может привести к рецессии.

"Медведи" чувствуют уверенность в том, что недавнее ралли не может продолжаться, учитывая … то, как рынки процентных ставок явно сигнализируют о том, что мы находимся на пороге рецессии", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).