МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Московская биржа увеличила до 76 число акций, недоступных для контролируемых иностранных компаний (КИК) из недружественных стран, добавив в этот список, в частности, акции компании "Росгосстрах", следует из сообщения на сайте торговой площадки. Мосбиржа начнет торговать фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию

"Московская биржа обращает внимание на расширение списка ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц", — говорится в сообщении. Из материалов биржи следует, что в список добавлены, в частности, обыкновенные акции "Росгосстраха".

Торговая площадка с 12 сентября предоставила возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не относящихся к "недружественным", а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. При этом первый предварительный список бумаг, недоступных для КИК, представленный Московской биржей 6 сентября, включал в себя восемь ценных бумаг "стратегических" предприятий: акции "Аэрофлота", "Алросы", "ФСК ЕЭС", "Совкомфлота", "Газпрома", "Роснефти", ВТБ и префы "Транснефти".