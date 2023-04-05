2023-04-05T19:04:00+03:00
2023-04-05T19:04:52+03:00
2023-04-05T19:04:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Stocks/20230405/840295657.html
Российский рынок акций вырос по итогам среды
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций по итогам основных торгов среды вырос на 0,82%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов повысился на 0,82%, до 2500,8... ПРАЙМ, 05.04.2023
акции, рынки, новости, акции, россия, биржа
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/49/834374913.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/49/834374913.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/49/834374910.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/49/834374910.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/48/834374801.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/48/834374801.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20230405/840288122.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов среды вырос на 0,82%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов повысился на 0,82%, до 2500,8 пункта, долларовый РТС – на 0,41%, до 987,51 пункта.