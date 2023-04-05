МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов среды вырос на 0,82%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций открыл торги ростом

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов повысился на 0,82%, до 2500,8 пункта, долларовый РТС – на 0,41%, до 987,51 пункта.