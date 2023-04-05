Российский рынок акций в среду рос третью сессию подряд
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций повысился по итогам основных торгов среды, показав рост третью торговую сессию подряд, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,82%, до 2500,8 пункта, долларовый РТС – на 0,41%, до 987,51 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent к 19.48 мск снижался на 0,07%, до 84,88 доллара.
"Российский рынок акций в середине недели продолжил торговаться преимущественно в плюсе, при этом импульс роста затормозился. Поводом для снижения активности покупателей стало ухудшение общерыночного фона и "пробуксовка" нефтяных цен в районе 84-85 долларов. Также нужно учитывать, что вблизи круглой отметки 2500 пунктов по индексу Мосбиржи находится зона сильного сопротивления, уверенно преодолеть которую сходу без надежных драйверов трудно", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ
Сильнее всего в отсутствие новостей повысились бумаги "Соллерса" (+18,51%). Также на фоне заявления зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова о потенциальной продаже страхового бизнеса "Открытия" выросли акции "Росгосстраха" (+8,17%). Кроме этого, в цене повысились бумаги Globaltrans (+8,53%), Globaltruck (+5,48%) и "Русгидро" (+3,82%).
"Расписки Globaltrans в среду обновили очередной максимум с февраля 2022 года без конкретных новостей. Компания продолжает вызывать повышенный спекулятивный интерес ввиду надежд на расширение сотрудничества России с азиатским регионом", — считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
Сильнее всего снизились акции ВТБ (-6,7%), упавшие на фоне опубликованных банком отчетностей по РСБУ и МСФО за 2022 год, зафиксировавших чистый убыток компании в 756,8 миллиарда и 613 миллиардов рублей соответственно.
Также понизились акции МКБ (-1,85%), расписки VK (-1,18%), обыкновенные (-1,15%) и привилегированные (-0,32%) акции "Мечела".
ПРОГНОЗЫ
"В целом, как мы и предполагали, рынок залёг в консолидацию после попытки выйти выше 2500 пунктов. Перекупленность рынка достаточно высокая, и она требует коррекции, тем более с учетом того, что реальных поводов для продолжения роста в ближайшее время уже нет. Поэтому позитивом для рынка будет консолидация в узком диапазоне 2450-2500, но нельзя исключать и более глубокой просадки", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Research".
Бахтин полагает, что на торгах 6 апреля индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2420-2520 пунктов.
"Прогноз для индекса Мосбиржи на сессию 6 апреля: диапазон 2450–2550 пунктов", — заключает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
https://1prime.ru/Stocks/20230405/840296197.html