МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций повысился по итогам основных торгов среды, показав рост третью торговую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций незначительно растет во второй половине дня

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,82%, до 2500,8 пункта, долларовый РТС – на 0,41%, до 987,51 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent к 19.48 мск снижался на 0,07%, до 84,88 доллара.

"Российский рынок акций в середине недели продолжил торговаться преимущественно в плюсе, при этом импульс роста затормозился. Поводом для снижения активности покупателей стало ухудшение общерыночного фона и "пробуксовка" нефтяных цен в районе 84-85 долларов. Также нужно учитывать, что вблизи круглой отметки 2500 пунктов по индексу Мосбиржи находится зона сильного сопротивления, уверенно преодолеть которую сходу без надежных драйверов трудно", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Сильнее всего в отсутствие новостей повысились бумаги "Соллерса" (+18,51%). Также на фоне заявления зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова о потенциальной продаже страхового бизнеса "Открытия" выросли акции "Росгосстраха" (+8,17%). Кроме этого, в цене повысились бумаги Globaltrans (+8,53%), Globaltruck (+5,48%) и "Русгидро" (+3,82%).

"Расписки Globaltrans в среду обновили очередной максимум с февраля 2022 года без конкретных новостей. Компания продолжает вызывать повышенный спекулятивный интерес ввиду надежд на расширение сотрудничества России с азиатским регионом", — считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Сильнее всего снизились акции ВТБ (-6,7%), упавшие на фоне опубликованных банком отчетностей по РСБУ и МСФО за 2022 год, зафиксировавших чистый убыток компании в 756,8 миллиарда и 613 миллиардов рублей соответственно.

Также понизились акции МКБ (-1,85%), расписки VK (-1,18%), обыкновенные (-1,15%) и привилегированные (-0,32%) акции "Мечела".

ПРОГНОЗЫ

"В целом, как мы и предполагали, рынок залёг в консолидацию после попытки выйти выше 2500 пунктов. Перекупленность рынка достаточно высокая, и она требует коррекции, тем более с учетом того, что реальных поводов для продолжения роста в ближайшее время уже нет. Поэтому позитивом для рынка будет консолидация в узком диапазоне 2450-2500, но нельзя исключать и более глубокой просадки", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Research".

Бахтин полагает, что на торгах 6 апреля индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2420-2520 пунктов.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на сессию 6 апреля: диапазон 2450–2550 пунктов", — заключает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.