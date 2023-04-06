МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций повышается во второй половине торгов четверга, но отходит от максимумов дня на неоднозначном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций растет на фоне ослабления рубля

Индекс Мосбиржи к 15.58 мск повышается на 0,33%, до 2508,95 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,82%, до 979,82 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара более чем на 1%, до 80,69 рубля.

"После кратковременного роста и обновления годовых вершин российский рынок просел, но нисходящее движение не получило развития. Индекс Мосбиржи перешел к консолидации на неоднозначном внешнем фоне. Фондовые площадки и нефтяные цены периодически испытывают ощутимые просадки. Поддержку индексу Мосбиржи оказывает активное ослабление рубля, обновляющего годовые минимумы", — комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Акции нефтедобывающих компаний и других экспортеров в четверг развивали рост на фоне ослабления рубля и перспективы увеличения валютной выручки", — говорит аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова. Но сейчас июньский фьючерс на нефть марки Brent понижается на 0,06%, до 84,94 доллара за баррель. В итоге сильнее всего дорожают акции "Русснефти" (+13,01%) и "Соллерса" (+11,93%). Также заметно повышаются в цене привилегированные акции "Транснефти" (+5,11%), бумаги "Эн-плюс груп" (+4,82%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,32%).

Дешевеют же сильнее всего расписки Ozon (-3,96%), Globaltrans (-2,02%), акции "Русгидро" (-0,93%), "Северстали" (-0,84%) и "Алросы" (-0,73%). "Ozon в четверг представил неаудированные финансовые результаты за четвёртый квартал 2022 года, которые оказались чуть лучше прогнозов, но не оказали поддержки бумагам. Чистый убыток компании составил 11,2 миллиарда рублей при увеличении выручки на 41% год к году, до 93,6 миллиарда рублей, и оборота на 67%, до 296 миллиарда рублей ", — отмечает Кожухова.

"Индекс Мосбиржи имеет шансы закрыться в плюсе: ослабление рубля положительно для экспортеров. Кроме этого, индекс не оставляет попыток закрепиться выше важного значения в 2500 пунктов, несмотря на его техническую перегретость после приличного роста предыдущих недель", — считает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова.