МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга снизился на 0,1%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций умеряет темпы роста на неоднозначном внешнем фоне

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов понизился на 0,1%, до 2498,3 пункта, долларовый РТС упал на 2,07%, до 967,11 пункта. Столь существенная разница в динамике индексов объясняется ростом курса доллара на 1,9%, до 81,35 рубля.