МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций незначительно понизился по итогам основных торгов четверга, прервав рост предыдущих трех торговых сессий, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций умеряет темпы роста на неоднозначном внешнем фоне

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,1%, до 2498,3 пункта, долларовый РТС снизился на 2,07%, до 967,11 пункта. Столь существенная разница в динамике индексов объясняется ростом курса доллара на 1,93%, до 81,38 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent к 19.55 мск снижался на 0,34%, до 84,7 доллара.

"В Международном валютном фонде прогнозируют, что мировая экономика в 2023 году увеличится не более, чем на 3%, в том числе потому, что рост ВВП 90% развитых государств серьезно замедлится. Эти заявления были негативно встречены на фондовых площадках. В частности, российские инвесторы на этом фоне перекладываются в акции второго эшелона, эмитенты которых зависят преимущественно от внутреннего рынка сбыта", — говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Сильнее всего выросли бумаги "Русснефти" (+14,56%), "Соллерса" (+8,73%), привилегированные акции "Транснефти" (+5,78%), акции En+ Group (+5,38%) и "Русала" (+2%).

Мильчакова полагает, что рост акций "Русснефти" обусловлен ожиданием публикации финансовых результатов компании.

Сильнее всего снизились расписки Ozon (-3,5%) и Globaltrans (-1,66%), акции НЛМК (-1,58%), "Русгидро" (-1,26%) и "Газпрома" (-0,87%).

"Озон в четверг представил неаудированные финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года, которые были чуть лучше прогнозов, но не оказали поддержки бумагам. Чистый убыток компании составил 11,2 миллиарда рублей при увеличении выручки на 41% год к году, до 93,6 миллиарда рублей, и оборота на 67%, до 296 миллиардов рублей", — напоминает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

ПРОГНОЗЫ

"В пятницу индекс Мосбиржи, вероятно, покажет разнонаправленную динамику на фоне праздничного дня на западных площадках и в преддверии выходных", — полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

По мнению Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", в конце недели не исключены новые попытки закрепления индекса Мосбиржи выше 2500 пунктов, чему, однако, может препятствовать фактор пятницы. Прогноз эксперта на по индексу Мосбиржи на сессию пятницы – 2450-2550 пунктов.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на торги 7 апреля: диапазон 2450–2550 пунктов", — заключает Мильчакова.