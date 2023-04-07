Мосбиржа включила акции НМТП в список бумаг, недоступных для КИК из недружественных стран
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Московская биржа увеличила до 80 число акций, недоступных для контролируемых иностранных компаний (КИК) из недружественных стран, добавив в этот список, в частности, акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП), следует из сообщения на сайте торговой площадки.
"Московская биржа обращает внимание на расширение списка ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц", — говорится в сообщении.
Из материалов биржи следует, что в список добавлены, в частности, обыкновенные акции НМТП.
Торговая площадка с 12 сентября предоставила возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не относящихся к "недружественным", а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. При этом первый предварительный список бумаг, недоступных для КИК, представленный Московской биржей 6 сентября, включал в себя восемь ценных бумаг: акции "Аэрофлота", "Алросы", "ФСК ЕЭС", "Совкомфлота", "Газпрома", "Роснефти", ВТБ и префы "Транснефти".
https://1prime.ru/Stocks/20230407/840313196.html