МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Московская биржа увеличила до 80 число акций, недоступных для контролируемых иностранных компаний (КИК) из недружественных стран, добавив в этот список, в частности, акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП), следует из сообщения на сайте торговой площадки. Мосбиржа назвала объем размещенных облигаций за первый квартал

"Московская биржа обращает внимание на расширение списка ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц", — говорится в сообщении.

Из материалов биржи следует, что в список добавлены, в частности, обыкновенные акции НМТП.

Торговая площадка с 12 сентября предоставила возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не относящихся к "недружественным", а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. При этом первый предварительный список бумаг, недоступных для КИК, представленный Московской биржей 6 сентября, включал в себя восемь ценных бумаг: акции "Аэрофлота", "Алросы", "ФСК ЕЭС", "Совкомфлота", "Газпрома", "Роснефти", ВТБ и префы "Транснефти".