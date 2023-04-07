МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций незначительно снижается во второй половине дня на фоне закрытия многих мировых фондовых бирж по случаю Страстной пятницы, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. Российский рынок акций растет на интересе к акциям экспортеров

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.44 мск снижается на 0,19% до 2493,62 пункта долларовый РТС – на 0,26% до 964,58 пункта. Ранее в ходе торгов индекс РТС показывал существенное снижение на фоне подскочившего курса доллара и максимально падал на 2,22%, до 945,6 пункта.

"Российский рынок сегодня показывает смешанную динамику индексов в условиях безыдейного информационного фона – в глобальном масштабе многие фондовые биржи закрыты по случаю Страстной пятницы. Ранее индекс Мосбиржи закрылся выше значимого сопротивления, расположенного на уровне 2490 и сегодня пытается закрепиться над ним", — говорит аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова.

"Российский рынок вслед за позитивным стартом сдал позиции, но некоторое время удерживался от развития нисходящего движения, консолидируясь в узком диапазоне с умеренным плюсом. Индекс Мосбиржи выглядел довольно слабо на фоне быстрого снижения курса рубля. Правда, вскоре российская валюта резко укрепилась, выйдя в хороший плюс, что вызвало умеренную просадку индекса Мосбиржи и обновление дневного минимума", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Наибольшее снижение показывают бумаги "Соллерса" (-3,17%) и "Росгосстраха" (-2,96%), бывшие в лидерах роста в течение предыдущих сессий этой недели. Также снижаются расписки Globaltrans (-1,93%), акции НЛМК (-1,78%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-1,65%) и обыкновенные акции "Фосагро" (-1,47%).

Сильнее всего растут бумаги Globaltruck Management (+4,95%) на новостях о покупке группой "Монополия" 75% от уставного капитала компании.

Кроме этого, повышаются расписки TCS Group (Банк "Тинькофф") (+2,42%), обыкновенные акции "Мечела" (+1,24%), расписки Polymetal (+0,88%), привилегированные (+0,62%) и обыкновенные (+0,36%) акции "Татнефти".

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон является нейтральным, тем более, ключевые рынки, в том числе нефтяной, закрыты на праздничный выходной. Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на минимуме недели 2463 пункта. Учитывая нашу относительную слабость, мы уже сегодня способны проверить эту отметку на прочность, если рубль продолжит дорожать", — считает Бабин.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 7 апреля: зона 2450–2550 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 930–980 пунктов", — заключает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.