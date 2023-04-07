МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы повысился на 0,4%, а за неделю вырос на 2,36%, следует из данных торгов на Московской бирже. Российский рынок акций слабо снижается во второй половине дня

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов повысился на 0,4%, до 2508,39 пункта, долларовый РТС — на 0,77%, до 974,52 пункта.

По итогам недели индекс Мосбиржи вырос на 2,36%, долларовый РТС снизился на 2,23% на фоне сильно выросшего за неделю курса доллара.