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2023
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Российский рынок акций вырос по итогам пятницы и за неделю
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Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы повысился на 0,4%, а за неделю вырос на 2,36%, следует из данных торгов на Московской бирже. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 07.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы повысился на 0,4%, а за неделю вырос на 2,36%, следует из данных торгов на Московской бирже.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов повысился на 0,4%, до 2508,39 пункта, долларовый РТС — на 0,77%, до 974,52 пункта.
По итогам недели индекс Мосбиржи вырос на 2,36%, долларовый РТС снизился на 2,23% на фоне сильно выросшего за неделю курса доллара.