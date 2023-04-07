МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций повысился по итогам основных торгов пятницы, по итогам недели вырос на 2,36%, следует из данных торгов на Московской бирже. Российский рынок акций вырос по итогам пятницы и за неделю

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов пятницы повысился на 0,4%, до 2508,39 пункта, долларовый РТС — на 0,77%, до 974,52 пункта.

По итогам недели индекс Мосбиржи вырос на 2,36%, РТС снизился на 2,23% на фоне сильно выросшего за неделю курса доллара.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия.

"Российский рынок акций в конце недели торговался в смешанной динамике. Более уверенно смотрелись представители финансового и нефтегазового секторов… Российская валюта продолжает выглядеть очень слабо, а это работает в пользу акций экспортеров. Покупательскую активность сдерживал фактор пятницы", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста оказались бумаги ДВМП, выросшие на 26,59% после решения Московского арбитражного суда взыскать с совладельца Fesco Зиявудина Магомедова и четырех иностранных компаний более 80,1 миллиарда рублей и около 13,8 миллиона долларов убытков.

На сообщениях о том, что совет директоров 12 апреля даст рекомендации о выплате дивидендов за 2022 год, подорожали бумаги "Совкомфлота", прибавившие 8,82%.

Кроме этого, выросли акции Globaltruck Management (+4,88%), обыкновенные акции "Мечела" (+3,15%), расписки TCS Group ("Тинькофф") (+3,1%) и акции НМТП (+2,34%).

Снизились акции "Соллерса" (-4,41%), "Росгосстраха" (-2%), "Русснефти" (-1,94%), расписки Globaltrans (-1,21%) и акции "Северстали" (-1,21%).

ПРОГНОЗЫ

"Краткосрочный взгляд на российский рынок – умеренно позитивный. После фазы консолидации вероятно движение индекса Мосбиржи в направлении 2550 пунктов, особенно если рубль останется слабым. В фокусе внимания сохранятся сырьевые цены, сигналы регуляторов, геополитика, корпоративные новости и общерыночные настроения. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 10 апреля – 2420-2550 пунктов", — отмечает Бахтин.

Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов отмечает, что с точки зрения теханализа индекс Мосбиржи на дневном графике пытается закрепиться выше уровня 2500 пунктов, а также верхней границы локального восходящего канала. "В случае успеха целью дальнейшего повышения может стать район 2600-2620 пунктов. При формировании коррекции ближайшая поддержка расположена на отметке 2400 пунктов", — считает аналитик.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на сессию понедельника: диапазон 2500–2600 пунктов", — заключает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.