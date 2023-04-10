МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Московская биржа увеличила число акций, недоступных для контролируемых иностранных компаний (КИК) из недружественных стран, добавив в этот список четыре позиции, в связи с тем, что эти бумаги теперь тоже будут доступны для торговли, при этом сама торговля ими начнётся на внебиржевом рынке через НКЦ, следует из сообщения на сайте торговой площадки. Задорнов назвал главных "жертв" нового мирового финансового кризиса

"Московская биржа обращает внимание на расширение списка ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц", — говорится в сообщении.

Из материалов биржи следует, что в список добавлены, акции трех публичных акционерных обществ (ПАО): обыкновенные акции "Удмуртнефти", обыкновенные акции "Фортума", а также привилегированные и обыкновенные акции "Обьнефтегазгеологии". Эти бумаги будут торговаться на внебиржевом рынке (OTC, over-the-counter) через Национальный клиринговый центр (НКЦ, входящий в группу Московской биржи).

Торговая площадка с 12 сентября предоставила возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не относящихся к "недружественным", а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц.

При этом первый предварительный список бумаг, недоступных для КИК, представленный Московской биржей 6 сентября, включал в себя восемь ценных бумаг: акции "Аэрофлота", "Алросы", "ФСК ЕЭС", "Совкомфлота", "Газпрома", "Роснефти", ВТБ и префы "Транснефти". На текущий момент, с учетом добавленных, торгуется 81 бумага, четыре из которых – на внебиржевом рынке.