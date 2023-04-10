МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Московская биржа с 10 апреля запускает на своей внебиржевой площадке торги нелистингованными акциями российских компаний, расчеты по сделкам будут проходить через "Национальный клиринговый центр" (НКЦ), говорится в сообщении площадки. Российский рынок акций растет в начале торгового дня

"10 апреля 2023 года Московская биржа предоставила профессиональным участникам рынка и их клиентам сервис для заключения внебиржевых сделок с акциями российских компаний, не имеющими листинга на Московской бирже, с расчетами через центрального контрагента (ЦК)", — сообщает биржа.

"На первом этапе инвесторы могут заключать внебиржевые сделки с 10 акциями российских компаний без листинга. В дальнейшем планируется расширение списка доступных инструментов", — добавляется там же.

Согласно перечню, в него на текущий момент входят обыкновенные акции "Удмуртнефти", обыкновенные акции "Фортума", а также привилегированные и обыкновенные акции "Обьнефтегазгеологии". Ранее в понедельник биржа сообщала, что добавила эти же бумаги в список акций, недоступных для контролируемых иностранных компаний (КИК) из недружественных стран.

Помимо этого, на внебиржевом (OTC, over-the-counter) рынке будут также торговаться привилегированные и обыкновенные акции "Новошипа", акции НИТЕЛ, привилегированные и обыкновенные акции Красногорского завода им. С.А. Зверева и акции "Уфаоргсинтеза". Мосбиржа дополнила список недоступных иностранным компаниям акций

Перечень акций сформирован на основе данных системы индикативных котировок MOEX Board, в которую включены свыше одной тысячи акций российских компаний, с учетом активности в бумагах, необходимого уровня раскрытия информации, наличия финансовой отчетности и интереса со стороны инвесторов. Новый сегмент доступен только квалифицированным инвесторам. Дополнительного подключения участников к площадке не требуется. Брокеры самостоятельно будут регулировать доступ своим клиентам, сообщается в пресс-релизе.

"В России огромное количество предприятий и бизнесов, находящихся на разных стадиях развития, многие из них уже стали акционерными обществами и имеют своих акционеров, но пока не публичны. Наш сервис поможет таким компаниям получить первый опыт вторичного обращения своих бумаг и найти новых акционеров, готовых финансировать интересные проекты и ждать, когда компания станет публичной. ОТС-сделки с ЦК также могут стать прообразом pre-IPO-площадки и удобным механизмом привлечения капитала на начальной стадии", — приводятся слова директора департамента рынка акций Московской биржи Бориса Блохина.