МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Стоимость акций производителя электромобилей Tesla в понедельник снижается на 4% после того, как компания снизила цены на модели 3 и Y, свидетельствуют данные торгов. "Аэрофлот" впервые отправил самолет для ремонта в Иран, сообщили СМИ

По состоянию на 17.20 мск цена акций Tesla снижалась на 4,25%, до 177,2 доллара за ценную бумагу.

В пятницу производитель электромобилей снизил стоимость машин моделей 3 и Y. Согласно данным на сайте Tesla, теперь модель 3 стоит 41,99 тысячи долларов против 46,99 тысячи ранее, а цена модели 3 Performance уменьшилась до 52,99 тысячи долларов с 62,99 тысячи. Модель Y Long Range подешевела сразу до 52,99 тысячи долларов с 65,99 тысячи ранее, а Y Performance – до 56,99 тысячи долларов с 69,99 тысячи долларов.

Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.