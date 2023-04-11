МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются во вторник, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США снижаются в ожидании дальнейших действий ФРС

По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,35% — до 3 303,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,22%, до 2 131,76 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивается на 0,18% — до 20 369 пунктов. Южнокорейский KOSPI растет на 1,44% — до 2 547,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,29%, до 7 311,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,34%, до 28 004,5 пункта.

Биржи Азии следуют за индексами Уолл-стрит, которые закрыли торги понедельника преимущественно ростом в пределах 0,3%. Кроме того, рынки оценивают заявление нового главы банка Японии Кадзуо Уэды (Kazuo Ueda) о том, что на данный момент целесообразно сохранить ультрамягкую денежно-кредитную политику.

На рынки Китая также влияет макростатистика. Годовая инфляция в КНР в марте замедлилась до 0,7% с 1% месяцем ранее. Прогноз составлял 1%. В месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,3% после дефляции в 0,5% в феврале. Аналитики ожидали, что показатель составит 0%.