МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Приватизация для дальнейшего развития страны просто необходима, кроме того, инвесторы устали от "старых акций", и выход на биржевой рынок новых приватизированных компаний придаст ему новый импульс, сказал РИА Новости финансовый эксперт Андрей Верников. Экономист назвал последствия возможного возобновления приватизации в России

Ранее глава ВТБ Андрей Костин для финансирования приоритетных инвестиционных проектов призвал возобновить приватизационную программу в России. В авторской колонке для издания РБК банкир указал, что передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях "является инструментом, уже неоднократно доказавшим свою эффективность". И, по его словам, отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал.

"За последний год мы видели бегство иностранных инвесторов с российского рынка, но это бегство не должно помешать технологической модернизации страны. По опыту других стран двигателем модернизаций и инноваций является именно частный бизнес. Государственные чиновники не склонны рисковать, а новые технологии — это всегда риск. Поэтому приватизация для дальнейшего развития страны просто необходима", — сказал Верников.

"Нефтегазовая отрасль не может обеспечить серьезного роста ВВП, так как не может масштабироваться в разы. Высокотехнологичные частные производства могут масштабироваться в разы. Попутно приватизация даст новый импульс фондовому рынку. Инвесторы устали от "старых акций" и хотят инвестировать в новые высокотехнологичные производства. Успех акций ИСКЧ, Positive Technologies это явно показывает", — также отметил эксперт. Назван фактор, который обеспечит стабильность российского валютного рынка

Кроме этого, Костин считает, что без существенных рисков для финансовой стабильности отечественная экономика может дополнительно получить порядка 70 триллионов рублей, в том числе за счет более активного участия крупнейших банков в размещении облигаций федерального займа.

Что касается наращивания госдолга с целью развития экономики, то это тоже правильное решение, считает Верников. Есть большая вероятность что внешние рынки финансирования будут закрыты, а госдолг небольшой, и сейчас можно два года подряд наращивать госдолг без ущерба для финансовой стабильности государства, полагает он.