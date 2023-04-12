МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, закрепляющий право суда взыскивать в доход РФ акции и иное имущество при нарушении порядка осуществления иностранных инвестиций в российские стратегические хозяйственные общества. Стало известно, как возобновление приватизации в России поможет рынку акций

Документ уточняет правовые последствия недействительности сделок, совершенных с нарушением закона о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества стратегического значения, пояснял в феврале замглавы ФАС России Андрей Цыганов.

Сделки, совершенные с нарушением этого закона, когда устанавливается контроль иностранного инвестора над российским стратегическим хозяйственным обществом, считаются ничтожными. Предметом закона является вопрос о том, как применять последствия ничтожной сделки в тех или иных случаях, говорил Цыганов.

Документ предоставляет суду право взыскать в доход РФ акции, доли в уставных капиталах российских стратегических хозобществ, незаконно приобретенное имущество, а также доходы от его использования, если иностранный инвестор установил контроль над таким обществом в нарушение соответствующего закона. Новый закон также позволяет в судебном порядке взыскивать с иностранного инвестора по иску российского стратегического хозобщества причиненные ему убытки (в том числе упущенную выгоду) и возмещать вред имуществу, связанный с недобросовестным осуществлением таким инвестором своих прав.

"Принятые изменения позволят защитить стратегические отрасли от враждебных попыток навязать управление ими со стороны недружественных инвесторов. Впервые в отношении таких инвесторов будет применяться такая мера, как взыскание акций, имущества и доходов в пользу государства", — пояснил журналистам глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Лица, сознательно идущие на нарушение закона и желающие обойти требования ФАС и правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, должны понимать последствия своих действий, подчеркнул он.

Помимо этого, расширяется перечень лиц, чьи сделки подпадают под действие закона о порядке осуществления иностранных инвестиций в стратегические хозобщества и требуют согласования. Для этого в нем уточняется понятие "иностранный инвестор". Помимо иностранных юридических и физических лиц, россиян с двойным гражданством, к иностранным инвесторам отнесены и граждане РФ, которые получили вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий их право на постоянное проживание в иностранном государстве.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.