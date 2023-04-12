МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций перешел к росту во второй половине среды на фоне повышающихся цен на нефть после умеренного снижения в начале торгов, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Российский рынок акций растет в начале торговой сессии среды

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.52 мск рос на 0,69%, до 2551,19 пункта, долларовый РТС — на 0,49%, до 978,15 пункта.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent повышался на 0,69%, до 86,2 доллара.

"Российский рынок в начале торгов находился под умеренным давлением, но затем перешел к росту на фоне восходящей динамики мировых фондовых индикаторов и нефтяных цен", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста к 15.52 мск оказались обыкновенные акции "Мечела" (+3,39%), расписки "Русагро" (+2,98%), VK (+2,23%), привилегированные акции "Мечела" (+1,76%), а также бумаги МТС (+1,93%) и "Лукойла" (+1,75%).

"Расписки VK дорожают на сообщениях о том, что ежедневная аудитория социальной сети в марте превысила 53 миллиона человек, что позволило ей опередить по этому показателю Youtube и Telegram. Еще один важный драйвер роста — запуск сервисов и оказание услуг в социальной сети VK Альфа-банком", — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Бумаги "Лукойла", по мнению Чернова, растут на фоне получения разрешения от властей Италии на продажу НПЗ компании на Сицилии, а также увеличения мировых цен на нефть.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что с технической точки зрения акции "Лукойла" находятся у важного долгосрочного сопротивления 4800 рублей. "Краткосрочные и среднесрочные сигналы в целом позитивны и не исключают дальнейшего роста бумаг с целевым уровнем 4950 рублей и возможным закреплением выше 5000 рублей в случае удовлетворительных новостей по дивидендам", — полагает аналитик.

Сильнее всего снижаются акции АФК "Система" (-0,74%), En+ Group (-0,43%), "ПИК" (-0,35%), ММК (-0,26%) и Московской биржи (-0,18%).

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи консолидируется вблизи годовых максимумов выше психологически важной отметки 2500 пунктов. Возможность уйти ниже сейчас выглядит маловероятной, в то время как путь наверх почти ничем не ограничен. До конца дня можно ожидать закрепления индекса в диапазоне 2540-2560 пунктов", — считает аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Бабин отмечает, что ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится вблизи 2515 пунктов. По мнению эксперта, с учетом того, что вчера оптимизм многих российских инвесторов серьезно снизился, в случае ухудшения внешнего фона российский рынок акций может перейти к снижению и пробить данную отметку.

"Прогноз для Индекса Мосбиржи на закрытие торгов 12 апреля: зона 2500–2600 пунктов. Ориентир для РТС: интервал 950–1000 пунктов", — заключает Чернов.