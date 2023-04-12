МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов среды повысился на 0,19%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снижается после роста на старте торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,19% — до 2538,47 пункта, долларовый РТС – на 0,21%, до 975,46 пункта.