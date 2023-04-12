МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций завершил торги среды небольшим повышением на фоне растущих цен на нефть и позитивных настроений на глобальных рынках, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Российский рынок акций вырос по итогам торгов среды

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,19%, до 2538,47 пункта, долларовый РТС – на 0,21%, до 975,46 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent к 20.06 мск рос на 2,14%, до 87,44 доллара.

"Повышательная динамика российского рынка акций преимущественно объясняется рядом позитивных корпоративных новостей, связанных прежде всего с рекомендациями выплат дивидендов и сильными финансовыми результатами за 2022 год, а также операционными результатами за первый квартал 2023 года. Росту российских акций также способствует возобновившийся позитивный тренд в ценах на нефть", — говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Сдерживающими факторами для роста российского рынка, по мнению аналитика, являются прогнозы Международного валютного фонда о возможности рецессии в некоторых странах Европы уже в этом году.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что дополнительную поддержку отечественному рынку акций оказало улучшение настроений на глобальных рынках после более сильного, чем прогнозировалось, замедления мартовской инфляции в США.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста оказались обыкновенные (+3,13%) и привилегированные (+1,78%) акции "Мечела", расписки "Русагро" (+2,49%), акции "Новатэка" (+1,97%) и МТС (+1,54%)

""Новатэк" перешел к более уверенному росту во второй половине дня после публикации операционных результатов за первый квартал текущего года, согласно которым продажи СПГ на международном рынке подскочили на 60% год к году, до 2,97 миллиарда кубометров…СПГ становится перспективным ресурсом в условиях международных энергетических санкций", — отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Анна Михайлова из УК "Ингосстрах-Инвестиции" среди факторов, обеспечивших рост бумаг "Новатэка" на торгах в среду, также выделяет одобрение правительством продажи 27,5% доли проекта "Сахалинская энергия", ранее принадлежавшей Shell, отечественной компании.

Сильнее всего снизились акции "Совкомфлота" (-4,81%), акции En+ Group (-0,97%), расписки Ozon (-0,81%), акции ММК (-0,43%) и Московской биржи (-0,39%)

По мнению Мильчаковой, акции "Совкомфлота" снизились из-за того, что рынок, вероятно, ожидал более высоких дивидендов на фоне крупной прибыли 2022 года.

Ранее в среду, напоминает Кожухова, совет директоров компании рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2022 год 50% от скорректированной чистой прибыли или 4,3 рубля на акцию, что предполагает доходность 6,9%.

ПРОГНОЗЫ

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" полагает, что на торгах 13 апреля индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2450-2570 пунктов.

По мнению Григорьева, выросшие цены на нефть продолжат оказывать поддержку отечественному рынку акций и в четверг, на фоне чего индекс Мосбиржи может закрепиться выше отметки 2550 пунктов.

"Завтра, по нашим прогнозам, индекс Мосбиржи продолжит двигаться в коридоре 2500–2600 пунктов", — заключает Мильчакова.