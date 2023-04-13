МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" выставил на открытые торги 90,01% акций АО "Точка", включая интернет-банк для бизнеса "Точка", говорится в пресс-релизе "Траста". Россиянам напомнили о способе вернуть долги без суда

"Банк непрофильных активов "Траст" выставил на открытые торги 90,01% акций АО "Точка"… Цена лота — 22,7 миллиарда рублей… В лот входит АО "Точка" и все дочерние компании, включая банк ООО "Банк Точка", — сказано в пресс-релизе.

Торги пройдут на повышение на электронной торговой площадке "Фабрикант" 26 июня, заявки принимаются до 17 июня.

Капитал банка "Точка" составляет 3,6 миллиарда рублей. У банка около 400 тысяч активных клиентов. Чистая прибыль АО "Точка" по РСБУ по итогам 2022 года составила 6,2 миллиарда рублей, что на 40% больше плана, а за январь-февраль 2023 года этот показатель составил 1,1 миллиарда рублей. "Банк предоставляет свои сервисы в 700 городах, в 22 городах у банка работают штаб-квартиры, центральное подразделение находится в Екатеринбурге", — отмечается в релизе. Развеян миф о сумме, которая всегда должна быть на карте

В январе 2023 года Банк России впервые с 2019 года принял решение о госрегистрации нового банка: ООО "Банк Точка" получил универсальную лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. До этого "Точка" работала без собственной лицензии в формате мультибанковской платформы с филиалами в банке "Открытие" и "Киви банке".

В начале апреля банк "Точка" запустил трансграничные рублевые переводы на собственной лицензии.

Летом прошлого года СМИ сообщали, что банк "Открытие" в марте продал "Трасту" 90% банка "Точка". А в декабре стало известно, что "Траст" планирует продажу "Точки", когда будет подходящая конъюнктура рынка, и ведет переговоры с разными инвесторами. При этом, в конце марта текущего года у "Точки" сменился миноритарий, о чем РИА Новости сообщили в пресс-службе "Точки", комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что 9,9% банка якобы получила Invest finance LLC, принадлежащая владельцам группы S7. От подробностей в банке воздержались.