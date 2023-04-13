МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга поднялся на 0,23%, следует из динамики торгов. Российский рынок акций растерял весь утренний рост

Рублевый индекс Мосбиржи закрытию торгов увеличился на 0,23% — до 2544,28 пункта, долларовый РТС — на 0,77%, до 982,94 пункта.