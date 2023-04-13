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2023
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Российский рынок акций вырос в четверг
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Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга поднялся на 0,23%, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи закрытию торгов увеличился на 0,23% — до 2544,28... ПРАЙМ, 13.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга поднялся на 0,23%, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи закрытию торгов увеличился на 0,23% — до 2544,28 пункта, долларовый РТС — на 0,77%, до 982,94 пункта.