МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций завершил основную сессию в небольшом плюсе: игроки рынка фокусировались на отдельных историях, также на котировки ряда бумаг оказало влияние укрепление рубля к доллару, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Российский рынок акций вырос в четверг

Рублевый индекс Мосбиржи закрытию основных торгов поднялся на 0,23% — до 2544,28 пункта, долларовый РТС — на 0,77%, до 982,94 пункта.

"Повышательный импульс столкнулся с укреплением рубля и желанием инвесторов зафиксировать прибыть по ряду инструментов. Лучше рынка выглядели акции золотодобывающих компаний, отыгрывавших рост котировок желтого металла", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В фокусе внимания оказались отдельные корпоративные истории", — отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Бумаги ТМК (+6,78%) в четверг поднялись до максимума с сентября 2021 года (109,7 рубля) в ожидании решения совета директоров по дивидендам за 2022 год, который должен пройти 20 апреля, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Также аналитик обращает внимание, что котировки Polymetal (+3,35%) и других золотодобытчиков ускорили рост во второй половине сессии, вслед за повышением цен на драгоценный металл. Так, котировки золота обновили очередной пик с февраля 2022 года — 2048 доллара за тройскую унцию в ожидании более сдержанной политики ФРС, при этом повышение рублевой цены на металл на Мосбирже сдерживалось укреплением рубля.

Также лидерах роста – обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург", поднявшиеся к закрытию основной торговой сессии на 6,66%.

На вечерних торгах в лидерах роста – расписки "Русагро" (+3,35%), бумаги "Мечела" (префы повышаются на 2,84%, обыкновенные акции – на 1,38%), акции "Полюса" (+1,62%), "Новатэка" (+1,47%).

По итогам основных торгов сильнее всего упали акции "ВСМПО-Ависма" (-15,66%). На вечерних торгах в лидерах снижения — акции ДВМП (-3,44%), префы "Транснефти" (-2,86%), акции НМТП (-2,34%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Позитив от выросших за последнее время цен на сырье ограничивается негативными геополитическими новостями и умеренным укреплением рубля. В преддверии выходных индекс Мосбиржи в пятницу, вероятно, существенно не превысит отметку в 2550 пунктов", — считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Группа О'Кей" и "Россети Ленэнерго" обнародуют финансовые результаты по МСФО за 2022 год. Учитывая фактор пятницы и локальную перегретость, полагаем, что завтра рынок может консолидироваться вблизи достигнутых уровней", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Его прогноз по индексу Мосбиржи на 14 апреля – 2450-2570 пунктов.