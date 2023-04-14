2023-04-14T18:57:00+03:00
2023-04-14T19:04:41+03:00
2023-04-14T18:57:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Stocks/20230414/840378417.html
Российский рынок акций вырос в пятницу и за неделю
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в основную сессию пятницы повысился на 0,42%, за неделю рост составил 1,9%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов... ПРАЙМ, 14.04.2023
акции, рынки, новости, россия, акции, биржа
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/49/834374913.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/49/834374913.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/49/834374910.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/49/834374910.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/48/834374801.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/48/834374801.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20230414/840372480.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы повысился на 0,42%, за неделю рост составил 1,9%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,42%, до 2554,85 пункта, долларовый РТС — не изменился и составил 982,94 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,86%, РТС — на 0,86%.