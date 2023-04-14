МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы повысился на 0,42%, за неделю рост составил 1,9%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций умеренно снижается

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,42%, до 2554,85 пункта, долларовый РТС — не изменился и составил 982,94 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,86%, РТС — на 0,86%.