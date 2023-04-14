МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в пятницу повысился, локомотивом роста среди ликвидных акций выступили бумаги "Норникеля", отыгрывавшие корпоративный позитив, следует из данных торгов. Российский рынок акций вырос в пятницу и за неделю

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,42%, до 2554,85 пункта, долларовый РТС не изменился и составил 982,94 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,86%, РТС — на 0,86%.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК ПРОДОЛЖИЛ ПРИБАВЛЯТЬ

Большинство российских акций в пятницу выросло, продолжая восстанавливаться после коррекционного падения в первой половине недели.

"Индекс Мосбиржи умеренно подрос и завершил в плюсе пятую неделю подряд. Внешний фон для отечественного рынка сегодня был умеренно позитивным. На зарубежных фондовых площадках в целом продолжают превалировать покупательские настроения, а цены на нефть удерживаются на достаточно высоком уровне. Кроме того, некоторую поддержку отечественным акциям могло оказать улучшение Минэкономразвития РФ прогноза динамики российского ВВП в текущем году – до роста на 1,2% со снижения на 0,8%", — комментирует Игорь Додонов из ФГ "Финам".

В лидерах роста цены на Московской бирже – акции "Норникеля"(+2,4%), который заключил договор с организацией "Цифровые активы" о приобретении той до 0,27% акций ГМК в целях реализации корпоративной программы "Цифровой инвестор" для стимулирования сотрудников.

Также выросли акции "Новатэка" (+2,4%), ИСКЧ (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,2%). Упали акции "ВСМПО-Ависма" (-2%), бумаги ЦИАНа (-1,4%), Fix Price (-1,2%), Polymetal (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи завершил торги в районе апрельского максимума, вблизи отметки 2550 пунктов, отмечает Антон Кравченко из УК "Первая".

"В рамках среднесрочного восходящего тренда потенциал роста индекса сохраняется. Однако учитывая текущую динамику, перед продолжением роста не исключено усиление коррекции с возвратом к уровню в 2500 пунктов. ЕС готовит одиннадцатый пакет санкций против России, но подробностей по нему пока нет. В этой связи на российском рынке, вероятно, будет сохраняться общая осторожность", — добавляет он.

Краткосрочный взгляд на российский рынок – нейтральный, индекс Мосбиржи может курсировать на уровнях 2500-2575 пунктов, ожидает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"На будущей неделе компании начнут готовиться к прохождению налогового периода, продавая на рынке дополнительные объемы валюты. Потенциальный разворот курса рубля вверх негативен для акций экспортеров. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 17 апреля – 2470-2570 пунктов", — добавляет он.