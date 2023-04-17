МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале сессии понедельника повышается на 1%, следует из данных Московской биржи. Рынок готов к продолжению подъема

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск увеличивается на 1,06%, до 2581,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,91%, до 991,93 пункта.