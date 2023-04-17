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2023
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Российский рынок акций открыл торги понедельника ростом
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Российский рынок акций в начале сессии понедельника повышается на 1%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск увеличивается на 1,06%, до 2581,87 пункта,... ПРАЙМ, 17.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале сессии понедельника повышается на 1%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск увеличивается на 1,06%, до 2581,87 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,91%, до 991,93 пункта.