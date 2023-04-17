МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Московская биржа примет меры для борьбы с резкой волатильностью низколиквидных ценных бумаг, следует из ответа пресс-службы торговой площадки и Центробанка РФ на запрос РИА Новости. Мосбиржа запустила торги акциями без листинга на внебиржевом рынке

"Московская биржа после обсуждения предложенных мер с Банком России представила комитету по фондовому рынку Московской биржи перечень мер, направленных против дестабилизации цен акций. Комитет рекомендовал бирже принять меры по борьбе с резкой волатильностью низколиквидных ценных бумаг и согласовал перечень мер", — говорится в ответе торговой площадки.

Биржа предлагает: распространить дискретный аукцион на все акции, обращающиеся на торговой площадке; применить внеочередное увеличение шага цены для ряда низколиквидных бумаг; сузить ценовые коридоры для бумаг, торгуемых со стопроцентным обеспечением и у которых были зафиксированы аномальные отклонения цен, а также — доработать методику противодействия дестабилизации с точки зрения критериев срабатывания и ускорения реакции.

О сроках введения новых мер Московская биржа объявит дополнительно.

"Мы действительно обсуждали с Московской биржей возможные и наиболее подходящие инструменты регулирования рынка для устранения избыточной нерыночной волатильности и предложили свое видение ситуации. Но конечное решение о внедрении каких-либо механизмов принимает сама Мосбиржа, задача регулятора в этом случае — предложить эффективные меры и принять участие в обсуждении", — в свою очередь отметил ЦБ.

"Мы, безусловно, будем и дальше вместе с биржей оценивать ситуацию и эффективность тех мер, которые будут реализовываться. При необходимости меры могут дорабатываться", — резюмировали в пресс-службе ЦБ РФ.