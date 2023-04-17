МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем растет более чем на 1% на позитивном внешнем фоне и на дивидендных ожиданиях, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Минфин объяснил, зачем ограничит закупки валюты

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.47 мск рос на 1,15%, до 2584,16 пункта, долларовый РТС — на 1,74%, до 1000,08 пункта.

"Российский рынок акций продолжил подъем в понедельник, при этом индекс Мосбиржи обновил максимум за год. Поддержку отечественному рынку оказывают сохраняющаяся весьма благоприятная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках, которые надеются на скорое завершение нынешнего цикла ужесточения монетарной политики в США, а также высокие цены на нефть, которые удерживаются в районе отметки 86 долларов за баррель марки Brent", — говорит аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.

"Среди внутренних факторов по-прежнему превалирует дивидендный. Большинство "голубых фишек", в том числе госкомпаний, еще не озвучили свои рекомендуемые дивидендные выплаты по итогам прошедшего года, что сохраняет интригу", — замечает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В нефтегазовом секторе сегодня лидируют две "фишки" – "Новатэк" (+1,47%) и "Транснефть" (+2,1%). "Новатэк" вполне обоснованно может составить достойную конкуренцию в долгосрочных портфелях "Газпрому" как минимум на ближайшие 3-5 лет, уверен Фетисов. Хуже рубля: можно ли заработать на падающих валютах

"Несмотря на то, что акции выглядят сравнительно дорого по отношению к остальным компаниям сектора, мы полагаем, что успешные и поступательные шаги по вводу в эксплуатацию Арктик СПГ-2, покупка доли Shell в операторе проекта Сахалин-2, а также привлекательная и, главное, последовательная дивидендная политика выведут бумаги компании на уровни 1400-1500 рублей за акцию", — добавляет он.

Что касается "Транснефти", то кейс "Совкомфлота", который не оправдал завышенные ожидания рынка, заставил инвесторов переоценить свои ожидания в отношении дивидендов по акциям госкомпаний и руководствоваться дивидендной политикой, замечает эксперт.

"В связи с этим бумаги "Транснефти" продемонстрировали некоторую слабость на прошлой неделе и сегодня восстанавливаются. По нашим расчетам, дивиденды могут составить минимум 10-11 тысяч рублей, что предполагает доходность на уровне 8-9% – достаточно привлекательно по текущим временам", — говорит Фетисов.

Сильнее рынка растут акции ТМК (+9,44%), продолжающие дорожать на ожиданиях рекомендаций совета директоров 20 апреля по дивидендам по итогам 2022 года.

Акции "Института стволовых клеток человека" (ИСКЧ) растут на 6,17%. Бумагам оказывает поддержку сообщение Московской биржи о том, что с 18 апреля на срочном рынке начинаются торги поставочными фьючерсами и расчетными премиальными опционами на обыкновенные акции компании.

Также в лидерах роста – акции "Соллерса" (+9,57%), "Полюса" (+3,5%), ВТБ (=2,97%), "Распадской" (+2,32%). Райффайзенбанк продолжит сокращать валютные операции в России

В лидерах снижения котировок – акции "Росгосстраха" (-0,96%), расписки "Русагро" (-0,23%), акции "Русала" (-0,15%) и расписки VK (-0,04%).

ПРОГНОЗЫ

Учитывая сегодняшний относительно спокойный информационный фон, можно ожидать закрытия индексом Мосбиржи текущей сессии в неплохом плюсе, считает Додонов из "Финама".

"В то же время после существенного роста последних недель рынок выглядит перекупленным, в связи с чем не исключено постепенное нарастание давления продавцов и переход акций к консолидации или даже коррекции. Поводом для частичной фиксации прибыли, к примеру, могут стать новости относительно прогресса европейцев в деле разработки 11-го пакета антироссийских санкций", — добавляет он.

Александр Фетисов из Россельхозбанка обращает внимание, что завтра публикуется наиважнейшая статистика по динамике ВВП и промпроизводства в Китае, которая будет предопределять динамику глобальных товарных и фондовых площадок как минимум в ближайший месяц.