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https://1prime.ru/Stocks/20230419/840413181.html
Акции на Мосбирже поднимаются на старте торгов среды
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Российский рынок акций в начале торговой сессии среды символически повышается, при этом в течение первых минут в целом он колеблется вокруг отметки предыдущего закрытия, следует... ПРАЙМ, 19.04.2023
акции, рынки, новости, мосбиржа, акции, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды символически повышается, при этом в течение первых минут в целом он колеблется вокруг отметки предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.11 мск увеличивается на 0,03%, до 2616,5 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,14%, до 1009,47 пункта.
Минутами ранее основной индекс столь же символически снижался.