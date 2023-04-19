МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды символически повышается, при этом в течение первых минут в целом он колеблется вокруг отметки предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. В российских акциях могут активизироваться продажи

Индекс Мосбиржи к 10.11 мск увеличивается на 0,03%, до 2616,5 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,14%, до 1009,47 пункта.

Минутами ранее основной индекс столь же символически снижался.