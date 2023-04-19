МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Акции "Северстали" перешли к снижению и теряют почти 3% после сообщения, что совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций днем умеренно подрастает

К 16.10 мск акции "Северстали" падают на 2,83%, при этом до выхода новости о дивидендах акции росли на 1,3%. Индекс Мосбиржи снижается на 0,22%.

Ранее в среду компания сообщила, что ее совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.