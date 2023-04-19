МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду во второй половине торговой сессии перешел к снижению и терял около 1%, затем несколько замедлил снижение, одной из причин нисходящей динамики стало разочарование инвесторов в рекомендации совета директоров "Северстали" по дивидендам, следует из данных торговой площадки и комментария аналитика. Акции "Северстали" опускаются на новостях о дивидендах

"Одним из поводов для разворота стало решение совета директоров "Северстали" не выплачивать дивиденды. Особенно их никто не ждал, но разочарование всё же случилось. Кроме того, если посмотреть на динамику Сбербанка, то явно началась фиксация прибыли. По сути, бумага приближалась к рубежу, когда её дивидендная доходность переставала быть двухзначной", — сказал РИА Новости эксперт "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

И, наконец, рынок уже давно в состоянии перекупленности и был готов развернуться при первом удобном случае, добавляет он.

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.22 мск снижался на 0,62% — до 2599,53 пункта, долларовый РТС — на 0,92%, до 1001,6 пункта.

Акции "Северстали" падают на 2,11%, при этом до сообщения по дивидендам акции росли на 1,3%. Также в лидерах падения – акции "Газпрома" (-1,43%), "Лукойла" (-1,15%), ТМК (-2,46%), "Русала" (-1,42%).

Обыкновенные акции Сбербанка поднимаются на 0,45%, до 233,7 рубля, днем максимально поднимались до 237,37 рубля.