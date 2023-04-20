МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Акции американского производителя электромобилей Tesla после закрытия основных торгов дешевеют на 6,07% после публикации отчетности за первый квартал, свидетельствуют данные торгов. Маск считает, что дефолт в США лишь вопрос времени

Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, в первом квартале снизилась на 24% в годовом выражении – до 2,51 миллиарда долларов.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,73 доллара против 0,95 доллара за первый квартал 2022 года. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 0,85 доллара при прогнозе в 0,86 доллара.

Выручка поднялась в 1,24 раза и составила 23,33 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручки в размере 23,78 миллиарда долларов.

Продажи автомобилей выросли в 1,18 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 19,9 миллиарда долларов.

Компания отмечает, что снижение цен на ее электромобили не привело к серьезному сокращению прибыли, и она намерена и дальше придерживаться политики уменьшения цен, а также реализовывать новые продукты, такие как Cybertruck.

Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.