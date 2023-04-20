МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Банк России поддерживает идею ввести ограничения торговли на российских фондовых биржах ценными бумагами военно-промышленных компаний из недружественных стран, направил свои предложения по этому вопросу в соответствующие органы, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме. Китайскому бизнесу запретили работать с двумя американскими компаниями

"Центральный банк разделяет позицию о недопустимости обращения в Российской Федерации бумаг указанных вами компаний. Поддерживает введение ограничений на их обращение", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, нужно ли вводить ограничения на торговлю акциями американских Lockheed Martin и Raytheon Technologies.

Она отметила, что сейчас российское законодательство разрешает торги биржевые и внебиржевые акциями иностранных эмитентов, "не важно каких". На руках у российских инвесторов "на законных основаниях" есть такие ценные бумаги. "У нас полномочий нет вводить такие ограничения, но мы свои предложения направили в соответствующие органы для принятия правовых решений", — заключила она.

В запросе от февраля депутат Госдумы Александр Якубовский предложил Набиуллиной ограничить биржевую торговлю акциями военно-промышленных компаний недружественных России стран. В запросе были особо отмечены бумаги компании Lockheed Martin, являющейся крупнейшим в мире разработчиком и производителем вооружения и военной техники по объему заключенных контрактов со структурами федерального правительства США.

Также в запросе было указано, что на Украину поставляются производимые им системы M412 HIMARS и противотанковые комплексы Javelin и Stinger, разработанные совместно с партнером компании — Raytheon Technologies, акции которого также торгуются на российском фондовом рынке.

После первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин направил письмо на имя Якубовского, из которого следовало, что ЦБ поддерживает идею ограничения торговли на российских фондовых биржах бумагами указанных компаний.