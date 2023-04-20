МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга вырос на 1,2%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снижается в начале торгов четверга

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,2% — до 2637,85 пункта, долларовый РТС — на 1,39%, до 1018,6 пункта.