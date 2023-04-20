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2023
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Российский рынок акций вырос в четверг
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Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга вырос на 1,2%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,2% —... ПРАЙМ, 20.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга вырос на 1,2%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,2% — до 2637,85 пункта, долларовый РТС — на 1,39%, до 1018,6 пункта.