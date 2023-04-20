МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций к закрытию основных торгов вырос более чем на 1% на дивидендных новостях, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Российский рынок акций вырос в четверг

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,2% — до 2637,85 пункта, долларовый РТС — на 1,39%, до 1018,6 пункта.

"Отдельные локальные новости позволили рынку акций вырасти даже на фоне дальнейшего снижения нефтяных цен и ухудшившихся на глобальном рынке настроений", — отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"И снова ничто не может остановить рост российского рынка. После небольшого вчерашнего снижения, уже третий день на этой неделе индекс Мосбиржи продолжает планомерно расти… Никак не мешало росту продолжающееся снижение нефти, уже ниже 82 долларов за баррель. Обсуждение дивидендов творит чудеса", — говорит Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

На вечерних торгах акции "Лукойла" растут на 4,8%, днем уже поднимались на 5,6%, до 4794,5 рубля после рекомендации совета директоров компании по дивидендам.

"Очевидно, бумаги остальных нефтегазовых компаний, еще не объявивших о выплатах за 2022 год ("Башнефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз" и другие), повышались вслед за новостями от "Лукойла". Совет директоров "Татнефти", в частности, намерен принять решение по дивидендам 27 апреля", — замечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Так, в лидерах роста – префы "Сургутнефтегаза" (+2,84%), бумаги "Башнефти" (префы растут на 8,42%, ее обыкновенные акции – на 3,02%), бумаги "Татнефти" (префы поднимаются на 3,04%, ее обыкновенные акции – на 2,83%).

Без новостей растут акции ВТБ (+4,12%). Кроме того, в лидерах роста акции "Яндекса" (+4,95%), "Полюса" (+1,98%).

В тоже время акции ТМК упали к закрытию основных торгов на 9,77% после рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

Помимо ТМК, сильнее всего снижаются бумаги "Мечела" (префы снижаются на 3,03%, обыкновенные акции – на 1,86%) и акции "Мостотреста" (-1,82%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В целом индекс Мосбиржи может закончить текущую неделю выше 2615 пунктов, полагает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Текущие значения по российскому рынку выглядят уже достаточно разогретыми для коррекции, но исходя из вчерашней неудавшейся попытки прорыва вниз, не все инвесторы с этим согласны. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на завтра — 2590-2610 пунктов", — говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций".